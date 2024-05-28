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Консейсау покидает Порту. Марсель предложил свой проект для португальца
Тренер еще не дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Консейсау точно покинет "Порту", он уже уведомил клуб об этом.
На данный момент на специалиста вышел "Олимпик Марсель". Французы очень хотят его подписать и представили ему очень важную роль.
Напомним, что "Порту" в нынешнем сезоне занял третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
????????⚪️ Olympique Marseille have presented an important proposal and project to Sérgio Conceição.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024
OM are waiting for his final decision but pushing and trying to make it happen.
Conceição has already decided to leave Porto, confirmed. ???????????? pic.twitter.com/s4oaZnVAxj
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