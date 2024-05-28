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Консейсау покидает Порту. Марсель предложил свой проект для португальца

Франция
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Консейсау покидает Порту. Марсель предложил свой проект для португальца

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Консейсау точно покинет "Порту", он уже уведомил клуб об этом.

На данный момент на специалиста вышел "Олимпик Марсель". Французы очень хотят его подписать и представили ему очень важную роль.

Напомним, что "Порту" в нынешнем сезоне занял третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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Марсель Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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