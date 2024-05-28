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Мбаппе намекает на возможный переход в Милан: Итальянский футбол? Никогда не знаешь, что произойдет
В будущем игрок не исключает переход в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард Килиан Мбаппе намекнул на возможный переход в итальянский "Милан" в будущем.
"Итальянский футбол? Никогда не знаешь, что произойдет. Я всегда говорил: если я когда-то поеду в Италию, то обязательно в "Милан".
В детстве я был большим фанатом этого клуба и я всегда смотрю Серию А, каждую игру "Милана".
Вероятнее всего, что в конце сезона 2023/24 французский форвард станет свободным агентом и подпишет контракт с мадридским "Реалом".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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