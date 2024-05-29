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ПСЖ не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию в феврале - всё из-за отказа Реала оплатить бонус

Франция
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Сложилась непростая ситуация

ПСЖ не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию в феврале - всё из-за отказа Реала оплатить бонус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны подробности ухода Килиана Мбаппе из "ПСЖ".

По информации L'Equipe, французский нападающий был исключен из общей группы и был вынужден тренироваться с "нежелательными" игроками после отказа продлевать контракт. По этой причине он пропустил первую игру сезона против "Лорьяна" (0:0). Ситуацию изменило решение Килиана не получать свой бонус в размере 80 миллионов евро, чтобы клуб мог чувствовать, что не теряет его бесплатно.

Тем не менее, когда Мбаппе сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи, что в конце сезона он уйдет в мадридский "Реал", бонус был неожиданно выплачен.

Отмечается, что это неожиданное решение было основано на ошибочном мнении, что уход футболиста оплатит именно "Реал". Однако, сам президент "сливочных" Флорентино Перес не знал об этом плане, и не собирался выделять "ПСЖ" ни одного евро за игрока, который в скором времени станет свободным агентом.

Как утверждает источник, парижский гранд не выплатил Мбаппе зарплату за апрель, а также премию за февраль. Общая сэкономленная сумма составляет около 80 миллионов евро.

Переговоры между Мбаппе и клубом относительно его ухода ведутся только через юристов. Предполагается, что "ПСЖ" хочет оформить соглашение об отказе от бонуса в письменном виде, но игрок намерен получить недополученную зарплату и бонус.

В минувшие выходные Килиан Мбаппе провел свой последний матч за "Пари Сен-Жермен" в финале Кубка Франции против "Лиона" (2:1).

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Источник:
Get football news France
Опубликовал: Александр Бураков
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