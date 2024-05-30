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Президент ПСЖ: Горжусь тем, что Мбаппе сделал для клуба. Может, однажды он вернётся во Францию
Пожелал удачи на новом месте
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался об уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе.
"Я желаю ему всего наилучшего. На протяжении семи лет он делал для нас невероятные вещи. Ему было 18, когда он приехал. Теперь он большой мальчик и лучший игрок в мире.
Я горжусь тем, что он сделал для клуба. Никогда не знаешь наперёд - может быть, однажды он вернётся во Францию. Я знаю его амбиции, он хотел измениться, перейти в другую лигу за новым опытом, и у него есть такое право", - сказал функционер в интервью CNN.
Ранее
Напомним, что Килиан покинул "ПСЖ" после завершения сезона 2023/24 на правах свободного агента.
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