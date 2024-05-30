  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1 не смогла продать права на трансляцию матчей во Франции: сезон 2024/25 под угрозой
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1 не смогла продать права на трансляцию матчей во Франции: сезон 2024/25 под угрозой

Франция

LFP не смогла продать права на трансляцию на следующий пятилетний цикл

Лига 1 не смогла продать права на трансляцию матчей во Франции: сезон 2024/25 под угрозой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Сезон Лиги 1 2024/25 начнется меньше чем через три месяца, но до сих пор неизвестно, кто будет транслировать матчи.

Изначально LFP ожидали амбициозную сумму в 1 миллиард евро за продажу прав на трансляцию матчей на аукционе. Но он закончился без единого предложения. С тех пор Лига 1 ведет переговоры с вещателями индивидуально, но безрезультатно.

Сначала речь шла о том, что beIn Sports может стать новым транслятором, но, по информации Le Parisien, их интерес угас. Франко-катарский вещатель не хочет покупать все права, опасаясь значительных финансовых инвестиций (до 3,5 миллиарда евро за пять лет). Canal Plus, с другой стороны, вообще не заинтересован в переговорах из-за напряженных отношений с LFP.

Хотя во Франции Лига 1 потерпела неудачу, но за рубежом дела обстоят лучше. Некоторые права на трансляцию уже проданы, что гарантирует лиге 125 миллионов евро за сезон.

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла заинтересовалась форвардом Ренна
yellow-arrow
Вест Хэм может продать своего защитника в летнее межсезонье
yellow-arrow
Президент ПСЖ: Горжусь тем, что Мбаппе сделал для клуба. Может, однажды он вернётся во Францию
Франция Лига 1 LFP
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости