Лига 1 не смогла продать права на трансляцию матчей во Франции: сезон 2024/25 под угрозой

Сезон Лиги 1 2024/25 начнется меньше чем через три месяца, но до сих пор неизвестно, кто будет транслировать матчи.

Изначально LFP ожидали амбициозную сумму в 1 миллиард евро за продажу прав на трансляцию матчей на аукционе. Но он закончился без единого предложения. С тех пор Лига 1 ведет переговоры с вещателями индивидуально, но безрезультатно.

Сначала речь шла о том, что beIn Sports может стать новым транслятором, но, по информации Le Parisien, их интерес угас. Франко-катарский вещатель не хочет покупать все права, опасаясь значительных финансовых инвестиций (до 3,5 миллиарда евро за пять лет). Canal Plus, с другой стороны, вообще не заинтересован в переговорах из-за напряженных отношений с LFP.

Хотя во Франции Лига 1 потерпела неудачу, но за рубежом дела обстоят лучше. Некоторые права на трансляцию уже проданы, что гарантирует лиге 125 миллионов евро за сезон.