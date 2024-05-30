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Хавбек Монако может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Франция
Обновлено

Игрок может получить наказание

Хавбек Монако может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Монако" Мохамед Камара рискует получить дисквалификацию на 10 матчей.

По информации издания L'Equipe, игроку грозит это наказание за то, что он прикрыл флаг ЛГБТ на своей форме во время последнего матча Лиги 1 против "Нанта".

Футболист объяснил, что ислам не позволяет ему выступать за права ЛГБТ.

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Монако Мохамед Камара
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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