Хавбек Монако может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Полузащитник "Монако" Мохамед Камара рискует получить дисквалификацию на 10 матчей.

По информации издания L'Equipe, игроку грозит это наказание за то, что он прикрыл флаг ЛГБТ на своей форме во время последнего матча Лиги 1 против "Нанта".

????????| Mohamed Camara could be facing a ????????-???????????????????? ???????????????????????????????????????? by the LFP Disciplinary Committee. ⛔



The player covered the anti-homophobic logo on his Monaco shirt during the final Ligue 1 match. ????️‍????❌



[@lequipe] pic.twitter.com/03zgbwI5Yj