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Хавбек Монако может быть дисквалифицирован на 10 матчей
Игрок может получить наказание
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Монако" Мохамед Камара рискует получить дисквалификацию на 10 матчей.
По информации издания L'Equipe, игроку грозит это наказание за то, что он прикрыл флаг ЛГБТ на своей форме во время последнего матча Лиги 1 против "Нанта".
????????| Mohamed Camara could be facing a ????????-???????????????????? ???????????????????????????????????????? by the LFP Disciplinary Committee. ⛔— CentreGoals. (@centregoals) May 30, 2024
The player covered the anti-homophobic logo on his Monaco shirt during the final Ligue 1 match. ????️????❌
[@lequipe] pic.twitter.com/03zgbwI5Yj
Футболист объяснил, что ислам не позволяет ему выступать за права ЛГБТ.
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