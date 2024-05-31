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Хавбек Монако Камара дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за заклеивание антигомофобного логотипа

Франция

Изначально угрожали отстранить аж на 10 игр

Хавбек Монако Камара дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за заклеивание антигомофобного логотипа

Reuters/Manon Cruz

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Полузащитник "Монако" Мохамед Камара дисквалифицирован на четыре матча за отказ разместить на своей форме антигомофобный логотип.

Такое решение вынесла дисциплинарная комиссия французской профессиональной футбольной лиги (LFP)

"Заслушав футболиста Мохамеда Камару и отметив его отказ во время встречи провести одно или несколько действий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией, Комиссия решила наложить дисквалификацию на четыре матча", — говорится в заявлении LFP.

Напомним, во время матча заключительного тура Лиги 1 между "Монако" и "Нантом" (4:0) 24-летний игрок сборной Мали использовал белую ленту, чтобы прикрыть антигомофобное послание на своей футболке.

В сезоне 2023/24 Камара принял участие в 20 матчах, отличившись 1 забитым мячём и 2 голевыми передачами.

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Лига 1 Монако ЛГБТ Мохамед Камара
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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