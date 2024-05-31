Хавбек Монако Камара дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за заклеивание антигомофобного логотипа

Полузащитник "Монако" Мохамед Камара дисквалифицирован на четыре матча за отказ разместить на своей форме антигомофобный логотип.

Такое решение вынесла дисциплинарная комиссия французской профессиональной футбольной лиги (LFP)

"Заслушав футболиста Мохамеда Камару и отметив его отказ во время встречи провести одно или несколько действий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией, Комиссия решила наложить дисквалификацию на четыре матча", — говорится в заявлении LFP.

Напомним, во время матча заключительного тура Лиги 1 между "Монако" и "Нантом" (4:0) 24-летний игрок сборной Мали использовал белую ленту, чтобы прикрыть антигомофобное послание на своей футболке.

В сезоне 2023/24 Камара принял участие в 20 матчах, отличившись 1 забитым мячём и 2 голевыми передачами.