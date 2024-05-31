Три европейских клуба проявляют интерес к Антони Марсьялю

После девяти лет своего пребывания в составе "МЮ", Антони Марсьяль покидает английский клуб свободным агентом. Впрочем, француз может недолго находиться в таком статусе.

К 28-летнему нападающему проявляют интерес "Лион", "Марсель" и турецкий "Бешикташ". Клубы Саудовской Аравии, MLS и Мексики также хотят предложить французу контракт.

Добавим, что в этом сезоне Антони Марсьяль провел 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.