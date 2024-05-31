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Три европейских клуба проявляют интерес к Антони Марсьялю

Франция

Об этом сообщает Sky Sports

Три европейских клуба проявляют интерес к Антони Марсьялю

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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После девяти лет своего пребывания в составе "МЮ", Антони Марсьяль покидает английский клуб свободным агентом. Впрочем, француз может недолго находиться в таком статусе.

К 28-летнему нападающему проявляют интерес "Лион", "Марсель" и турецкий "Бешикташ". Клубы Саудовской Аравии, MLS и Мексики также хотят предложить французу контракт.

Добавим, что в этом сезоне Антони Марсьяль провел 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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