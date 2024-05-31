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"В каждой семье бывают конфликты". Президент ПСЖ высказался о Мбаппе
Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопросы журналистов
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался о нападающем Килиане Мбаппе.
"В каждой семье бывают конфликты, это нормально. Но СМИ постоянно подливают масла в огонь".
Напомним, что Килиан покинул "ПСЖ" после завершения сезона 2023/24 на правах свободного агента. Ожидается, что футболист присоединится к мадридскому "Реалу".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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