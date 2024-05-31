  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "В каждой семье бывают конфликты". Президент ПСЖ высказался о Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В каждой семье бывают конфликты". Президент ПСЖ высказался о Мбаппе

Франция

Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопросы журналистов

"В каждой семье бывают конфликты". Президент ПСЖ высказался о Мбаппе

twitter

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

"В каждой семье бывают конфликты, это нормально. Но СМИ постоянно подливают масла в огонь".

Напомним, что Килиан покинул "ПСЖ" после завершения сезона 2023/24 на правах свободного агента. Ожидается, что футболист присоединится к мадридскому "Реалу".

Читайте такжеПСЖ не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию в феврале - всё из-за отказа Реала оплатить бонус
По теме
yellow-arrow
Реал объявит о подписании Мбаппе в начале следующей недели
yellow-arrow
Три европейских клуба проявляют интерес к Антони Марсьялю
yellow-arrow
Хавбек Монако Камара дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за заклеивание антигомофобного логотипа
Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости