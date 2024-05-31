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Реал объявит о подписании Мбаппе в начале следующей недели

Франция

Но француз не поедет на презентацию в Мадрид

Реал объявит о подписании Мбаппе в начале следующей недели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, что мадридский "Реал" объявит о трансфере Килиана Мбаппе в начале следующей недели, вероятно, в понедельник.

Но ожидается, что француз не поедет на презентацию в Мадрид, которая запланирована на четверг. Поскольку сейчас Мбаппе тренируется со сборной Франции в преддверии Евро-2024.

У национальной команды запланированы два товарищеских матча: против Люксембурга в среду, 5 июня, а затем против Канады в воскресенье, 9 июня.

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Франция Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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