ПСЖ хочет продолжить сотрудничество со своим главным тренером

"ПСЖ" стремится сохранить Луиса Энрике на посту главного тренера команды.

По информации издания Sports Zone, клуб уже начал переговоры о продолжении сотрудничества со специалистом.

Руководство и фанаты верят в проект Энрике, который основывается на коллективной игре, а не на индивидуальных звездах. Это мнение подтвердил и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи на церемонии вручения футбольных наград Globe Soccer Awards:

"Дело не в игроках, а в команде".

Напомним, что Энрике возглавил французский клуб в 2023 году. Он подписал контракт до июня 2025 года.