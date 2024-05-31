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ПСЖ хочет продолжить сотрудничество со своим главным тренером
Руководство и фанаты верят в проект Энрике
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"ПСЖ" стремится сохранить Луиса Энрике на посту главного тренера команды.
По информации издания Sports Zone, клуб уже начал переговоры о продолжении сотрудничества со специалистом.
Руководство и фанаты верят в проект Энрике, который основывается на коллективной игре, а не на индивидуальных звездах. Это мнение подтвердил и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи на церемонии вручения футбольных наград Globe Soccer Awards:
"Дело не в игроках, а в команде".
Напомним, что Энрике возглавил французский клуб в 2023 году. Он подписал контракт до июня 2025 года.
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