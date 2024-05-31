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ПСЖ хочет продолжить сотрудничество со своим главным тренером

Франция
Обновлено

Руководство и фанаты верят в проект Энрике

ПСЖ хочет продолжить сотрудничество со своим главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" стремится сохранить Луиса Энрике на посту главного тренера команды.

По информации издания Sports Zone, клуб уже начал переговоры о продолжении сотрудничества со специалистом.

Руководство и фанаты верят в проект Энрике, который основывается на коллективной игре, а не на индивидуальных звездах. Это мнение подтвердил и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи на церемонии вручения футбольных наград Globe Soccer Awards:

"Дело не в игроках, а в команде".

Напомним, что Энрике возглавил французский клуб в 2023 году. Он подписал контракт до июня 2025 года.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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