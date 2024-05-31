Пари Сен-Жермен запрещает двум своим футболистам выступать на Олимпийских играх

Футболистам "Пари Сен-Жермен" Воррену Заир-Эмери и Брэдли Барколя не будет разрешено представлять Францию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Это решение стало очередным ударом для тренера олимпийской сборной Франции Тьерри Анри, который уже борется с сопротивлением со стороны ряда клубов, которые не хотят отпускать своих игроков на ОИ.

"ПСЖ" присоединился к "Реалу", "Атлетико Мадрид" и "Арсеналу", которые также высказались против участия своих футболистов на Олимпиаде.