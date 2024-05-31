Байер заинтересовался хавбеком Лиона

"Байер", добыв свой первый в истории дубль, ищет усиление для своей команды на новый сезон.

По информации Le Parisien, немецкий клуб может подписать 24-летнего полузащитника Максенса Какере из "Лиона". "Байер" готов отдать за игрока 20 миллионов евро.

Но пока неизвестно, захочет ли "Лион" расстаться со своим игроком.

Максенс в прошлом сезоне Лиги 1 сыграл 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.