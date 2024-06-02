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Возвращаются в Лигу 1. Мец - Сент-Этьен 2:2 (3:4). Видео голов и обзор матча
Было очень тяжело
Фото: ligue1.com
Напряженную борьбу до последнего продемонстрировали "Мец" и "Сент-Этьен" в ответном матче за место во французской Лиге 1. В первой игре преимущество в счете получил "Сент-Этьен" (2:1). Во втором поединке "Мец" показал безумное желание выступать в высшем дивизионе Франции. Даже несмотря на удаление на старте поединка, команда сумела забить 2 гола. Впоследствии отличился и соперник.
В дополнительном времени "Сент-Этьен" пользовался численным большинством, и в конце концов, на 117-й минуте забил решающий гол. Это означает, что именно они поднимаются из Лиги 2 в "элиту", меняясь местами с "Мецом".
Плей-офф за место в Лиге 1
02.06.2024. Метц
"Мец" - "Сент-Этьен" 2:2 (общий счет - 3:4)
Голы: Камара 17, Микаутадзе 25 (пен) - Петро 35, Ваджи 117
Удаления: Диалло 6
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