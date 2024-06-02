  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Возвращаются в Лигу 1. Мец - Сент-Этьен 2:2 (3:4). Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращаются в Лигу 1. Мец - Сент-Этьен 2:2 (3:4). Видео голов и обзор матча

Франция

Было очень тяжело

Возвращаются в Лигу 1. Мец - Сент-Этьен 2:2 (3:4). Видео голов и обзор матча

Фото: ligue1.com

Новина українською

Напряженную борьбу до последнего продемонстрировали "Мец" и "Сент-Этьен" в ответном матче за место во французской Лиге 1. В первой игре преимущество в счете получил "Сент-Этьен" (2:1). Во втором поединке "Мец" показал безумное желание выступать в высшем дивизионе Франции. Даже несмотря на удаление на старте поединка, команда сумела забить 2 гола. Впоследствии отличился и соперник.

В дополнительном времени "Сент-Этьен" пользовался численным большинством, и в конце концов, на 117-й минуте забил решающий гол. Это означает, что именно они поднимаются из Лиги 2 в "элиту", меняясь местами с "Мецом".

Плей-офф за место в Лиге 1

02.06.2024. Метц

"Мец" - "Сент-Этьен" 2:2 (общий счет - 3:4)

Голы: Камара 17, Микаутадзе 25 (пен) - Петро 35, Ваджи 117

Удаления: Диалло 6

По теме
yellow-arrow
Наполи требует за Кварацхелию значительно больше по сравнению с предложением ПСЖ
yellow-arrow
Байер заинтересовался хавбеком Лиона
yellow-arrow
Пари Сен-Жермен запрещает двум своим футболистам выступать на Олимпийских играх
обзор матчей Лига 1 Сент-Этьен Мец (Франция) Мец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости