Возвращаются в Лигу 1. Мец - Сент-Этьен 2:2 (3:4). Видео голов и обзор матча

Напряженную борьбу до последнего продемонстрировали "Мец" и "Сент-Этьен" в ответном матче за место во французской Лиге 1. В первой игре преимущество в счете получил "Сент-Этьен" (2:1). Во втором поединке "Мец" показал безумное желание выступать в высшем дивизионе Франции. Даже несмотря на удаление на старте поединка, команда сумела забить 2 гола. Впоследствии отличился и соперник.

В дополнительном времени "Сент-Этьен" пользовался численным большинством, и в конце концов, на 117-й минуте забил решающий гол. Это означает, что именно они поднимаются из Лиги 2 в "элиту", меняясь местами с "Мецом".

Плей-офф за место в Лиге 1

02.06.2024. Метц

"Мец" - "Сент-Этьен" 2:2 (общий счет - 3:4)

Голы: Камара 17, Микаутадзе 25 (пен) - Петро 35, Ваджи 117

Удаления: Диалло 6