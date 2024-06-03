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Есть ли Мбаппе? Опубликована предварительная заявка сборной Франции U-23

Франция

Тьерри Анри вызвал 25 игроков

Есть ли Мбаппе? Опубликована предварительная заявка сборной Франции U-23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Франции обнародовала предварительную заявку для подготовки к Летним играм-2024 в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной U-23 Тьерри Анри вызвал 25 игроков на международный турнир Tournoi Maurice Revello.

Вратари: Лукас Шевалье ("Лилль"), Гийом Рест ("Тулуза"), Обед Нкамбадио ("Пари"), Робин Риссер ("Дижон"),

Защитники: Килиан Сильдиллиа ("Фрайнбург"), Бафоде Диаките ("Лилль"), Кастелло Лукеба ("РБ Лейпциг"), Максим Эстев ("Бернли"), Ленни Йоро ("Лилль"), Адриен Трюфферт ("Ренн"), Брэдли Локо ("Брест"),

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Кефрен Турам ("Ницца"), Ману Коне ("Боруссия" М), Магнес Аклюш ("Монако"), Энцо Милло ("Штутгарт"), Энди Диуф ("Ланс"), Жорис Шотар ("Монпелье"), Дезире Дуэ ("Ренн"), Лесли Угочукву ("Челси"),

Нападающие: Брэдли Барколя ("ПСЖ"), Александр Ляказетт ("Лион"), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба - "Кристал Пэлас"), Матис Тель ("Бавария"), Арно Калимуендо ("Ренн").

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Источник:
fff.fr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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