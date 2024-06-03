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Президент Ланса высказался о возможном возвращении Рафаэля Варана
Зарплата звёздного француза является большим препятствием
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Ланса" Жозеф-Мари Огурлян преуменьшил слухи о потенциальном трансфере защитника Рафаэля Варана.
"У меня нет информации о том, что сделка продвигается. Я не понимаю, о чем говорится во многих статьях. Для опубликования таких заявлений мог бы кто-то посоветоваться со мной. Для фаната, которым я и являюсь - это мечта. С точки зрения президента - никаких переговоров нет. Нам придется рассмотреть финансовые детали", - передаёт слова Огурляна журналист Робин Байрнер.
По окончании сезона 2023-24 Варан покинул "Манчестер Юнайтед" в качестве свободного агента.
Напомним, что Рафаэль - воспитанник "Ланса", он находился в системе клуба с 2002 по 2011 год.
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