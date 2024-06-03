Президент Ланса высказался о возможном возвращении Рафаэля Варана

Президент "Ланса" Жозеф-Мари Огурлян преуменьшил слухи о потенциальном трансфере защитника Рафаэля Варана.

"У меня нет информации о том, что сделка продвигается. Я не понимаю, о чем говорится во многих статьях. Для опубликования таких заявлений мог бы кто-то посоветоваться со мной. Для фаната, которым я и являюсь - это мечта. С точки зрения президента - никаких переговоров нет. Нам придется рассмотреть финансовые детали", - передаёт слова Огурляна журналист Робин Байрнер.