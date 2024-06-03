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Тьерри Анри - о сборе игроков к ОИ: Последний раз мне столько раз отказывали еще в школе

Франция

Но специалист предсказал такое развитие событий

Тьерри Анри - о сборе игроков к ОИ: Последний раз мне столько раз отказывали еще в школе

NBC Sports

Новина українською

Тьерри Анри на пресс-конференции выразил свое разочарование тем, что клубы не позволяют своим звездам играть за национальную сборную Франции на олимпийском турнире в Париже.

"Игроков, которых вы хотели бы здесь увидеть, нет потому, что их клубы сказали "нет“. Это не обсуждается: ты приходишь, спрашиваешь, они говорят "нет", и ты уходишь. Последний раз мне столько раз отказывали еще в школе.

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Конечно, клубы имеют на это право. Моя позиция не изменилась. Мы знали, что будет такая ситуация. Я ожидал этого. Я был бы больше удивлен, если бы было наоборот".

ФИФА не считает Олимпийские игры международными соревнованиями. Это значит, что клубы не обязаны отпускать своих футболистов на этот турнир.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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