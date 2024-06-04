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"Энрике и Кампос спасли меня, без них я бы не играл". Мбаппе рассказал о руководстве ПСЖ

Франция
Обновлено

Форвард высказался о своем бывшем клубе

"Энрике и Кампос спасли меня, без них я бы не играл". Мбаппе рассказал о руководстве ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 4 июня, Килиан Мбаппе, новый игрок мадридского "Реала", выступил на пресс-конференции. Форвард рассказал о "ПСЖ", своем бывшем клубе.

"Ты не будешь больше играть". Руководство сказало это мне в лицо в начале сезона, они говорили со мной жестоко. Луис Энрике и Луис Кампос спасли меня. Без них я бы не вышел на поле снова. Это правда, и именно поэтому я всегда был очень благодарен тренеру и спортивному директору".

Килиан провел 306 игр за "ПСЖ", в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач.

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Реал (Мадрид) Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Луис Кампос
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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