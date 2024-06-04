"Энрике и Кампос спасли меня, без них я бы не играл". Мбаппе рассказал о руководстве ПСЖ

Сегодня, 4 июня, Килиан Мбаппе, новый игрок мадридского "Реала", выступил на пресс-конференции. Форвард рассказал о "ПСЖ", своем бывшем клубе.

"Ты не будешь больше играть". Руководство сказало это мне в лицо в начале сезона, они говорили со мной жестоко. Луис Энрике и Луис Кампос спасли меня. Без них я бы не вышел на поле снова. Это правда, и именно поэтому я всегда был очень благодарен тренеру и спортивному директору".