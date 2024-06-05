Паулу Фонсека официально покинул Лилль

"Лилль" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Паулу Фонсекой.

"От имени всех в клубе я хотел бы поблагодарить Паулу за работу, проделанную в течение двух сезонов. Я желаю ему больших успехов в его будущем клубе", - сказал президент "Лилля“ Оливье Летанг.