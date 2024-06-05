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Паулу Фонсека официально покинул Лилль
Португальца ждут в Милане
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лилль" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Паулу Фонсекой.
"От имени всех в клубе я хотел бы поблагодарить Паулу за работу, проделанную в течение двух сезонов. Я желаю ему больших успехов в его будущем клубе", - сказал президент "Лилля“ Оливье Летанг.
Entraîneur des Dogues depuis l’été 2022, ???????????????????? ???????????????????????????? quitte le LOSC à l’issue de cet exercice 2023-2024.— LOSC (@losclive) June 5, 2024
Le président et l’ensemble du Club remercient Paulo Fonseca pour ces deux années de coopération et d’émotions????
Bonne continuation Paulo ????
Паулу Фонсека возглавил французский клуб в 2022 году. Специалист вывел команду на две европейские квалификации.
В сезоне 2023/24 "Лилль" занял четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 59 баллов.
Ожидается, что новым клубом Фонсеки станет "Милан".
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