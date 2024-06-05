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Паулу Фонсека официально покинул Лилль

Франция
Обновлено

Португальца ждут в Милане

Паулу Фонсека официально покинул Лилль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Лилль" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Паулу Фонсекой.

"От имени всех в клубе я хотел бы поблагодарить Паулу за работу, проделанную в течение двух сезонов. Я желаю ему больших успехов в его будущем клубе", - сказал президент "Лилля“ Оливье Летанг.

Паулу Фонсека возглавил французский клуб в 2022 году. Специалист вывел команду на две европейские квалификации.

В сезоне 2023/24 "Лилль" занял четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 59 баллов.

Ожидается, что новым клубом Фонсеки станет "Милан".

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Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
losc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2024 в 18:04
Мілан - це крок вперед. Але слабо віриться..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2024 в 18:04
Мілан - це крок вперед. Але слабо віриться..
Ответить
0
0

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