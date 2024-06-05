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Лилль назвал имя нового тренера команды
Бруно Женезио - новый тренер Лилля
Фото: staderennais.com/ автор неизвестен
Сегодня, 5 июня,
Французский клуб вскоре назвал имя нового наставника команды. Им стал 57-летний Бруно Женезио.
Специалист подписал контракт с "Лиллем" до конца сезона 2025/2026.
Le LOSC et son président Olivier Létang sont heureux d’officialiser l’arrivée de ???????????????????? ????????́????????́???????????? au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines années.— LOSC (@losclive) June 5, 2024
Bienvenue Coach ????
Le communiqué ⤵️
Женезио находился без работы с ноября 2023 года после того, как покинул "Ренн". Специалист также работал в таких клубах как: "Лион" и "Бэйцзин Гоань".
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