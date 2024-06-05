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Лилль назвал имя нового тренера команды

Франция

Бруно Женезио - новый тренер Лилля

Лилль назвал имя нового тренера команды

Фото: staderennais.com/ автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 5 июня, "Лилль" объявил об уходе Поулу Фонсеки с поста главного тренера.

Французский клуб вскоре назвал имя нового наставника команды. Им стал 57-летний Бруно Женезио.

Специалист подписал контракт с "Лиллем" до конца сезона 2025/2026.

Женезио находился без работы с ноября 2023 года после того, как покинул "Ренн". Специалист также работал в таких клубах как: "Лион" и "Бэйцзин Гоань".

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Источник:
losc
Опубликовал: Екатерина Власова
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