Лилль назвал имя нового тренера команды

Сегодня, 5 июня, "Лилль" объявил об уходе Поулу Фонсеки с поста главного тренера.

Французский клуб вскоре назвал имя нового наставника команды. Им стал 57-летний Бруно Женезио.

Специалист подписал контракт с "Лиллем" до конца сезона 2025/2026.

Le LOSC et son président Olivier Létang sont heureux d’officialiser l’arrivée de ???????????????????? ????????́????????́???????????? au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines années.



Bienvenue Coach ????



Le communiqué ⤵️ — LOSC (@losclive) June 5, 2024

Женезио находился без работы с ноября 2023 года после того, как покинул "Ренн". Специалист также работал в таких клубах как: "Лион" и "Бэйцзин Гоань".