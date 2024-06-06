Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ницца объявила имя нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Ниццы" объявила о назначении Франка Эза новым наставником команды.
Ранее Эз четыре года проработал с "Лансом", и сумел за это время вывести "желто-красных" в групповой этап Лиги чемпионов.
Также стало известно, что новым спортивным директором "Ниццы" стал Флориан Морис.
Сезон 2023-24 "Ницца" завершила на пятой строчке чемпионата Франции под руководством Франческо Фариоли. Затем тренер возглавил "Аякс".
????️ Franck Haise : « Je suis très fier de m’engager avec l’#OGCNice, un club historique que j’ai souvent affronté. Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du Gym. Nous sommes rapidement tombés d’accord car nous avons envie de tres vite… pic.twitter.com/FmsnEWNqpG— OGC Nice (@ogcnice) June 6, 2024
Популярное сейчас
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову
- Паулу Фонсека официально покинул Лилль
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО