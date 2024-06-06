Ницца объявила имя нового главного тренера

Пресс-служба "Ниццы" объявила о назначении Франка Эза новым наставником команды.

Ранее Эз четыре года проработал с "Лансом", и сумел за это время вывести "желто-красных" в групповой этап Лиги чемпионов.

Также стало известно, что новым спортивным директором "Ниццы" стал Флориан Морис.

Сезон 2023-24 "Ницца" завершила на пятой строчке чемпионата Франции под руководством Франческо Фариоли. Затем тренер возглавил "Аякс".