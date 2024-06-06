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Мбаппе остался без зарплаты за два месяца. ПСЖ не собирается платить долг экс-игроку
Парижане не меняют позицию по этому вопросу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" всё ещё не выплатил Килиану Мбаппе февральский бонус и заработную плату за апрель и июнь в 2024 году. Об этом сообщил ESPN.
По данным журналистов издания, именно по этой причине новый нападающий "Реала" позволил себе
Отмечается, что "ПСЖ" не собирается выплачивать существующую задолженность в размере 80 миллионов евро. В планах клуба - вернуть деньги за уход футболиста.
Напомним, Мбаппе покинул стан парижского гранда на правах свободного агента.
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