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Мбаппе остался без зарплаты за два месяца. ПСЖ не собирается платить долг экс-игроку

Франция

Парижане не меняют позицию по этому вопросу

Мбаппе остался без зарплаты за два месяца. ПСЖ не собирается платить долг экс-игроку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" всё ещё не выплатил Килиану Мбаппе февральский бонус и заработную плату за апрель и июнь в 2024 году. Об этом сообщил ESPN.

По данным журналистов издания, именно по этой причине новый нападающий "Реала" позволил себе слегка нелестные высказывания в адрес руководства бывшего клуба во время пресс-конференции.

Отмечается, что "ПСЖ" не собирается выплачивать существующую задолженность в размере 80 миллионов евро. В планах клуба - вернуть деньги за уход футболиста.

Напомним, Мбаппе покинул стан парижского гранда на правах свободного агента.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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