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Ньюкасл и Милан проявляют интерес к голкиперу Ниццы

Франция

Об этом сообщают Meczyki.pl

Ньюкасл и Милан проявляют интерес к голкиперу Ниццы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марцин Булка стал одним из открытий прошлого сезона. Вратарь находился в очень хорошей форме на протяжении многих месяцев, являясь безоговорочным столпом "Ниццы". Успешные выступления, очевидно, не остались незамеченными. Несколько европейских клубов заинтересовались вратарем, который обладает большим талантом и отличными физическими кондициями.

"Милан" является одним из клубов, которые могут искать вратаря летом и присматриваются к Марцину Булке. Переговоры уже начались, поскольку существует предметный интерес к Майку Меньяну со стороны "Манчестер Сити", "ПСЖ" и клубов из Саудовской Аравии. Кроме того, "Ньюкасл" также раздумывает над возможным трансфером польского голкипера, поскольку их "первый номер" Ник Поуп последние месяцы имеет проблемы со здоровьем. "Ницца" может продать своего основного голкипера за 25 млн евро.

Добавим, что Марцин Булка завершил сезон с 17 "сухими" матчами в 34 турах Лиги 1 и стал лучшим вратарем Франции по количеству сыгранных поединков на ноль.

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Ницца Ньюкасл Милан Марцин Булка
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Источник:
Meczyki.pl
Опубликовал: Александр Гресь
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