Атлетико хочет приобрести защитника Марселя

Центральным защитником "Марселя" Леонардо Балерди заинтересовался мадридский "Атлетико".

25-летний аргентинец рассматривается руководством французского клуба как будущий лидер команды.

Леонардо имеет контракт с "Марселем" до 2026 года, но открыт к предложениям от европейских грандов, если они поступят этим летом.

Балерди в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.