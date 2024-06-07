  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Атлетико хочет приобрести защитника Марселя
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико хочет приобрести защитника Марселя

Франция

Леонардо Балерди может сменить клуб

Атлетико хочет приобрести защитника Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральным защитником "Марселя" Леонардо Балерди заинтересовался мадридский "Атлетико".

25-летний аргентинец рассматривается руководством французского клуба как будущий лидер команды.

Леонардо имеет контракт с "Марселем" до 2026 года, но открыт к предложениям от европейских грандов, если они поступят этим летом.

Балерди в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Леверкузенский Байер хочет подписать защитника французского Ренна
yellow-arrow
Ньюкасл и Милан проявляют интерес к голкиперу Ниццы
yellow-arrow
Мбаппе остался без зарплаты за два месяца. ПСЖ не собирается платить долг экс-игроку
Атлетико (Мадрид) Марсель Леонардо Балерди
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости