Франция
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Атлетико хочет приобрести защитника Марселя
Леонардо Балерди может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным защитником "Марселя" Леонардо Балерди заинтересовался мадридский "Атлетико".
25-летний аргентинец рассматривается руководством французского клуба как будущий лидер команды.
Леонардо имеет контракт с "Марселем" до 2026 года, но открыт к предложениям от европейских грандов, если они поступят этим летом.
Балерди в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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