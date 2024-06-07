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INEOS планирует продать Ниццу, чтобы сосредоточиться на Манчестер Юнайтед

Франция
Обновлено

Финансовые трудности во французском футболе повлияли на решение Рэтклиффа

INEOS планирует продать Ниццу, чтобы сосредоточиться на Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Всего через несколько месяцев после приобретения акций "Манчестер Юнайтед", INEOS планирует продать свой свою долю ФК "Ницца".

Решение о продаже принял владелец компании Джим Рэтклифф, который стремится сосредоточиться на развитии "МЮ", за который он болеет с детства.

Финансовые трудности во французском футболе также повлияли на решение INEOS. Из-за отсутствия вещателей, готовых транслировать Лигу 1 во Франции в следующем сезоне, стоимость потенциальной телевизионной сделки может быть уменьшена вдвое с 1 миллиарда евро до 500 миллионов евро.

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Ницца Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
get footbal news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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