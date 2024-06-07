Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
INEOS планирует продать Ниццу, чтобы сосредоточиться на Манчестер Юнайтед
Финансовые трудности во французском футболе повлияли на решение Рэтклиффа
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Всего через несколько месяцев после приобретения акций "Манчестер Юнайтед", INEOS планирует продать свой свою долю ФК "Ницца".
Решение о продаже принял владелец компании Джим Рэтклифф, который стремится сосредоточиться на развитии "МЮ", за который он болеет с детства.
Финансовые трудности во французском футболе также повлияли на решение INEOS. Из-за отсутствия вещателей, готовых транслировать Лигу 1 во Франции в следующем сезоне, стоимость потенциальной телевизионной сделки может быть уменьшена вдвое с 1 миллиарда евро до 500 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Польша - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Сабо: Лобановский сам себя уничтожил. В Кувейте он каждый день пил
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- "Энрике и Кампос спасли меня, без них я бы не играл". Мбаппе рассказал о руководстве ПСЖ
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО