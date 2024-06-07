INEOS планирует продать Ниццу, чтобы сосредоточиться на Манчестер Юнайтед

Всего через несколько месяцев после приобретения акций "Манчестер Юнайтед", INEOS планирует продать свой свою долю ФК "Ницца".

Решение о продаже принял владелец компании Джим Рэтклифф, который стремится сосредоточиться на развитии "МЮ", за который он болеет с детства.

Финансовые трудности во французском футболе также повлияли на решение INEOS. Из-за отсутствия вещателей, готовых транслировать Лигу 1 во Франции в следующем сезоне, стоимость потенциальной телевизионной сделки может быть уменьшена вдвое с 1 миллиарда евро до 500 миллионов евро.