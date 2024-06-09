Лиге 1 все еще некому продать права на трансляцию чемпионата. У некоторых команд уже проблемы

В мае сорвалось соглашение с beIn Sports – бродкастера отпугнула сумма расходов на 5 лет. До сих пор ситуация не улучшилась. Из-за отсутствия вещателя многие клубы не могут планировать трансферную деятельность, поскольку боятся финансовых сложностей.

Участники Лиги 1 с низким бюджетом буквально парализованы и не рискуют подписывать новичков. Больше всего ситуация повлияла на вернувшийся в элиту “Осер” – у бургундцев нет возможности подготовить бюджет.

В прошлом сезоне лига вынужденно сократила количество участников, поскольку продавать чемпионат становится все труднее.