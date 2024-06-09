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Лиге 1 все еще некому продать права на трансляцию чемпионата. У некоторых команд уже проблемы

Франция

У организаторов французского первенства сложности с поиском вещателя

Лиге 1 все еще некому продать права на трансляцию чемпионата. У некоторых команд уже проблемы

Фото: Getty Images

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В мае сорвалось соглашение с beIn Sports – бродкастера отпугнула сумма расходов на 5 лет. До сих пор ситуация не улучшилась. Из-за отсутствия вещателя многие клубы не могут планировать трансферную деятельность, поскольку боятся финансовых сложностей.

Участники Лиги 1 с низким бюджетом буквально парализованы и не рискуют подписывать новичков. Больше всего ситуация повлияла на вернувшийся в элиту “Осер” – у бургундцев нет возможности подготовить бюджет.

В прошлом сезоне лига вынужденно сократила количество участников, поскольку продавать чемпионат становится все труднее.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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terber (ternopil)
09.06.2024 в 20:10
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Комментарии 1
terber (ternopil)
09.06.2024 в 20:10
сетанта купить)
Ответить
0
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