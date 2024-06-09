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Лиге 1 все еще некому продать права на трансляцию чемпионата. У некоторых команд уже проблемы
У организаторов французского первенства сложности с поиском вещателя
Фото: Getty Images
В мае сорвалось соглашение с beIn Sports – бродкастера
Участники Лиги 1 с низким бюджетом буквально парализованы и не рискуют подписывать новичков. Больше всего ситуация повлияла на вернувшийся в элиту “Осер” – у бургундцев нет возможности подготовить бюджет.
В прошлом сезоне лига вынужденно сократила количество участников, поскольку продавать чемпионат становится все труднее.
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