Ланс представил нового главного тренера. Им стал 31-летний самородок из Бельгии

Пресс-служба "Ланса" сообщила о назначении 31-летнего Уильяма Стилла на должность главного тренера команды.

Контракт между сторонами заключён на три года.

Ранее бельгийский специалист работал с "Реймсом". Стоит отметить, что под руководством Стилла французский клуб достиг 19-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах в сезоне 2022/23.

Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still s'est engagé avec le Racing Club de Lens. Le nouvel entraîneur sang et or a paraphé jusqu'en 2027. ✍️



Bienvenue dans l'Artois et la fournaise de Bollaert-Delelis, coach ! ????#Still2027