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Ланс представил нового главного тренера. Им стал 31-летний самородок из Бельгии

Франция

Время проявить себя в ещё одном клубе Лиги 1

Ланс представил нового главного тренера. Им стал 31-летний самородок из Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Ланса" сообщила о назначении 31-летнего Уильяма Стилла на должность главного тренера команды.

"Увлеченный футболом с юных лет, этот молодой тактик прошел несколько этапов, прежде чем проявить себя. Уже всего за несколько месяцев работы он зарекомендовал себя как один из самых перспективных тренеров Лиги 1. Рады приветствовать Уильяма", - говорится в сообщении.

Контракт между сторонами заключён на три года.

Ранее бельгийский специалист работал с "Реймсом". Стоит отметить, что под руководством Стилла французский клуб достиг 19-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах в сезоне 2022/23.

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Реймс Ланс Уильям Стилл
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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