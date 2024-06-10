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Ланс представил нового главного тренера. Им стал 31-летний самородок из Бельгии
Время проявить себя в ещё одном клубе Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Ланса" сообщила о назначении 31-летнего Уильяма Стилла на должность главного тренера команды.
"Увлеченный футболом с юных лет, этот молодой тактик прошел несколько этапов, прежде чем проявить себя. Уже всего за несколько месяцев работы он зарекомендовал себя как один из самых перспективных тренеров Лиги 1. Рады приветствовать Уильяма", - говорится в сообщении.
Контракт между сторонами заключён на три года.
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Ранее бельгийский специалист работал с "Реймсом". Стоит отметить, что под руководством Стилла французский клуб достиг 19-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах в сезоне 2022/23.
Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still s'est engagé avec le Racing Club de Lens. Le nouvel entraîneur sang et or a paraphé jusqu'en 2027. ✍️— Racing Club de Lens (@RCLens) June 10, 2024
Bienvenue dans l'Artois et la fournaise de Bollaert-Delelis, coach ! ????#Still2027
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