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Стоимость прав на трансляцию Лиги 1 уменьшилась вдвое

Франция

LFP может создать собственный OTT-сервис

Стоимость прав на трансляцию Лиги 1 уменьшилась вдвое

Фото: Getty Images

Новина українською

Скоро уже начнется новый сезон Лиги 1, но все еще непонятно, где болельщики смогут посмотреть матчи высшей лиги Франции.

Президенты клубов выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, а сама лига разрабатывает резервные шаги.

Один из таких - создание собственного OTT-сервиса с подпиской, где все матчи Лиги 1 будут транслироваться за 25 евро в месяц. Однако LFP все еще не оставляет намерения продать права, хотя и по значительно более низкой цене.

По данным L'Équipe, теперь они оцениваются всего в 500 миллионов евро (сначала цена составляла 1 миллиард евро).

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Франция Лига 1 LFP
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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