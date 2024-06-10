Стоимость прав на трансляцию Лиги 1 уменьшилась вдвое

Скоро уже начнется новый сезон Лиги 1, но все еще непонятно, где болельщики смогут посмотреть матчи высшей лиги Франции.

Президенты клубов выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, а сама лига разрабатывает резервные шаги.

Один из таких - создание собственного OTT-сервиса с подпиской, где все матчи Лиги 1 будут транслироваться за 25 евро в месяц. Однако LFP все еще не оставляет намерения продать права, хотя и по значительно более низкой цене.

По данным L'Équipe, теперь они оцениваются всего в 500 миллионов евро (сначала цена составляла 1 миллиард евро).