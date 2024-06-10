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Стоимость прав на трансляцию Лиги 1 уменьшилась вдвое
LFP может создать собственный OTT-сервис
Фото: Getty Images
Скоро уже начнется новый сезон Лиги 1, но все еще непонятно, где болельщики смогут посмотреть матчи высшей лиги Франции.
Президенты клубов выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, а сама лига разрабатывает резервные шаги.
Один из таких - создание собственного OTT-сервиса с подпиской, где все матчи Лиги 1 будут транслироваться за 25 евро в месяц. Однако LFP все еще не оставляет намерения продать права, хотя и по значительно более низкой цене.
По данным L'Équipe, теперь они оцениваются всего в 500 миллионов евро (сначала цена составляла 1 миллиард евро).
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