"Килиан войдет в историю, он превзойдет всех". Зидан высказался о Мбаппе

Зинедин Зидан высказался о форварде мадридского "Реала" Килиане Мбаппе.

"Он уже в пантеоне французского футбола. Мбаппе войдет в историю, и я думаю, что он превзойдет всех.

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Недавно Килиан рассказал о том, как он был рад, когда присоединился к мадридскому "Реалу". Нет сомнений, что Мбаппе будет хотеть выиграть свою первую Лигу чемпионов в своем первом сезоне за испанский клуб".