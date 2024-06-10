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"Килиан войдет в историю, он превзойдет всех". Зидан высказался о Мбаппе

Франция

Недавно Килиан перешел в испанский

"Килиан войдет в историю, он превзойдет всех". Зидан высказался о Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зинедин Зидан высказался о форварде мадридского "Реала" Килиане Мбаппе.

"Он уже в пантеоне французского футбола. Мбаппе войдет в историю, и я думаю, что он превзойдет всех.

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Недавно Килиан рассказал о том, как он был рад, когда присоединился к мадридскому "Реалу". Нет сомнений, что Мбаппе будет хотеть выиграть свою первую Лигу чемпионов в своем первом сезоне за испанский клуб".

Напомним, по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен-Жермен".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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