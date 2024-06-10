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"Килиан войдет в историю, он превзойдет всех". Зидан высказался о Мбаппе
Недавно Килиан перешел в испанский
Getty Images/Global Images Ukraine
Зинедин Зидан высказался о форварде мадридского "Реала" Килиане Мбаппе.
"Он уже в пантеоне французского футбола. Мбаппе войдет в историю, и я думаю, что он превзойдет всех.
Недавно Килиан рассказал о том, как он был рад, когда присоединился к мадридскому "Реалу". Нет сомнений, что Мбаппе будет хотеть выиграть свою первую Лигу чемпионов в своем первом сезоне за испанский клуб".
Напомним, по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен-Жермен".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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