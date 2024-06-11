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Наставник Страсбурга хочет вернуться в Премьер-лигу
Патрик Виейра поделился своими мыслями
Фото: cpfc.co.uk
Патрик Виейра, наставник "Страсбурга", выразил желание вернуться в Премьер-лигу.
"Я бы с удовольствием вернулся в АПЛ. Это самая лучшая и самая интересная лига. Здесь работают очень хорошие тренеры.
Я хотел бы возглавить одну из команд, за которую я когда-то выступал".
Виейра присоединился к "Страсбургу" в 2023 году. Французский клуб в прошлом сезоне Лиги 1 финишировал тринадцатым, имея 39 баллов.
Напомним, что ранее специалист играл за такие английские клубы как: "Арсенал" и "Манчестер Сити".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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