Наставник Страсбурга хочет вернуться в Премьер-лигу

Патрик Виейра, наставник "Страсбурга", выразил желание вернуться в Премьер-лигу.

"Я бы с удовольствием вернулся в АПЛ. Это самая лучшая и самая интересная лига. Здесь работают очень хорошие тренеры.

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Я хотел бы возглавить одну из команд, за которую я когда-то выступал".