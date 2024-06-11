"Я не знаю их намерений". Вингер Ренна не уверен в своем будущем в клубе

27-летний вингер "Ренна" Мартен Терье не уверен в своем будущем в клубе.

"Я не обсуждал этот вопрос ни с тренером, ни с моим представителем. Я не знаю их намерений. Я работаю в "Ренне" уже четыре года, возможно, клуб хочет начать другой проект, тем более, что в следующем сезоне не будет европейского футбола, с новыми игроками. Было бы нелогично, если бы клуб захотел обновить состав".