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"Я не знаю их намерений". Вингер Ренна не уверен в своем будущем в клубе
Игрок летом может покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine
27-летний вингер "Ренна" Мартен Терье не уверен в своем будущем в клубе.
"Я не обсуждал этот вопрос ни с тренером, ни с моим представителем. Я не знаю их намерений. Я работаю в "Ренне" уже четыре года, возможно, клуб хочет начать другой проект, тем более, что в следующем сезоне не будет европейского футбола, с новыми игроками. Было бы нелогично, если бы клуб захотел обновить состав".
Мартен присоединился к "Ренну" в 2020 году. С этого времени футболист сыграл за клуб 141 матч, в которых забил 51 гол и отдал 24 ассиста.
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