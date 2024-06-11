Неопределенность относительно телевизионных прав LFP начинает влиять на трансферный рынок Лиги 1

Сезон 2024/25 приближается, а LFP до сих пор не определилась с вещателем. Эта неопределенность может иметь серьезные последствия для будущего французского футбола.

Это уже начинает влиять на трансферный рынок. Чемпион Лиги 2 "Осер" не смог завершить трансфер Тима Жаболя-Фолькарелли из "Аяччо" из-за неопределенности относительно телевизионных прав.

А президент "Монпелье" Лоран Николен обвиняет Canal Plus в преднамеренном саботаже французского футбола: