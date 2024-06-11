Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неопределенность относительно телевизионных прав LFP начинает влиять на трансферный рынок Лиги 1
Ситуация накаляется
Фото: Getty Images
Сезон 2024/25 приближается, а LFP до сих пор не определилась с вещателем. Эта неопределенность может иметь серьезные последствия для будущего французского футбола.
Это уже начинает влиять на трансферный рынок. Чемпион Лиги 2 "Осер" не смог завершить трансфер Тима Жаболя-Фолькарелли из "Аяччо" из-за неопределенности относительно телевизионных прав.
А президент "Монпелье" Лоран Николен обвиняет Canal Plus в преднамеренном саботаже французского футбола:
"Я никогда с ними не разговаривал. Я не клуб, который их интересует. Они никогда не имели уважения или порядочности, чтобы поговорить со мной. Таких клубов несколько.
Похоже, они хотят убить французский футбол".
Популярное сейчас
- ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко
- Яремчук забил Молдове уже на 2-й минуте матча. ВИДЕО
- Молдова - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024
- Жиру завершает, Гризманн стареет, вся надежда на Мбаппе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Франция
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО