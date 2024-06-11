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Неопределенность относительно телевизионных прав LFP начинает влиять на трансферный рынок Лиги 1

Франция

Ситуация накаляется

Неопределенность относительно телевизионных прав LFP начинает влиять на трансферный рынок Лиги 1

Фото: Getty Images

Новина українською

Сезон 2024/25 приближается, а LFP до сих пор не определилась с вещателем. Эта неопределенность может иметь серьезные последствия для будущего французского футбола.

Это уже начинает влиять на трансферный рынок. Чемпион Лиги 2 "Осер" не смог завершить трансфер Тима Жаболя-Фолькарелли из "Аяччо" из-за неопределенности относительно телевизионных прав.

А президент "Монпелье" Лоран Николен обвиняет Canal Plus в преднамеренном саботаже французского футбола:

"Я никогда с ними не разговаривал. Я не клуб, который их интересует. Они никогда не имели уважения или порядочности, чтобы поговорить со мной. Таких клубов несколько.

Похоже, они хотят убить французский футбол".

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Монпелье Лига 2 Лига 1 Осер
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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