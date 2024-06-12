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Мбаппе ушел, Винисиус придёт? ПСЖ может переманить звезду Реала
Появились новые слухи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После ухода Килиана Мбаппе в "Реал", "ПСЖ" хочет осуществить трансфер звездного игрока.
По информации французских СМИ, парижане наблюдают за бразильским вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором.
У 23-летнего футболиста контракт с испанским клубом рассчитан до 2027 года. Игрок в прошлом сезоне забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 39 матчах.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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