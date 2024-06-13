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Марсель ведет переговоры с бывшим тренером английского Брайтона

Франция

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Марсель ведет переговоры с бывшим тренером английского Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Де Дзерби после завершения сезона решил прекратить сотрудничество с "Брайтоном". На итальянского специалиста есть очень высокий спрос на рынке, его имя связывают со многими европейскими клубами.

Сообщается, что "Марсель" направил Роберто Де Дзерби контрактное предложение. Сейчас продолжаются переговоры между сторонами с целью достижения соглашения, которые еще не завершены.

Напомним, что "Брайтон" под руководством Де Дзерби в прошлом сезоне занял 11-е место в АПЛ. Кроме того, "чайки" также впервые участвовали в еврокубках, где остановились на стадии 1/8 финала Лиги Европы. "Марсель" прошлую кампанию в Лиге 1 закончил на 8 месте и не сумел обеспечить себе участие в еврокубках на следующий сезон.

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Марсель Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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