Марсель ведет переговоры с бывшим тренером английского Брайтона

Роберто Де Дзерби после завершения сезона решил прекратить сотрудничество с "Брайтоном". На итальянского специалиста есть очень высокий спрос на рынке, его имя связывают со многими европейскими клубами.

Сообщается, что "Марсель" направил Роберто Де Дзерби контрактное предложение. Сейчас продолжаются переговоры между сторонами с целью достижения соглашения, которые еще не завершены.

