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Марсель ведет переговоры с бывшим тренером английского Брайтона
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби после завершения сезона решил прекратить сотрудничество с "Брайтоном". На итальянского специалиста есть очень высокий спрос на рынке, его имя связывают со многими европейскими клубами.
Сообщается, что "Марсель" направил Роберто Де Дзерби контрактное предложение. Сейчас продолжаются переговоры между сторонами с целью достижения соглашения, которые еще не завершены.
????????⚪️ Olympique Marseille have sent contract proposal to Roberto de Zerbi.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024
Negotiations are taking place to reach an agreement, not done yet but underway.
De Zerbi, strongest candidate for OM job ???????? pic.twitter.com/VGcUD4kbo3
Напомним, что "Брайтон" под руководством Де Дзерби в прошлом сезоне занял 11-е место в АПЛ. Кроме того, "чайки" также впервые участвовали в еврокубках, где остановились на стадии 1/8 финала Лиги Европы. "Марсель" прошлую кампанию в Лиге 1 закончил на 8 месте и не сумел обеспечить себе участие в еврокубках на следующий сезон.
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