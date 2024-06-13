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"К сожалению, все пошло не так, как я надеялся". Месси рассказал о времени, проведенном в ПСЖ

Франция

Игрок ответил на вопросы журналистов

"К сожалению, все пошло не так, как я надеялся". Месси рассказал о времени, проведенном в ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный Лионель Месси раскритиковал свое время, которое игрок провел в "Пари Сен-Жермен".

"Я ничего не имею против них, но, к сожалению, все пошло не так, как я надеялся. Лично я боролся с изменениями, нам было очень тяжело. Это очень повлияло на меня лично.

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Когда я был в Париже, лучшее, что со мной произошло, - это то, что я стал чемпионом мира со сборной Аргентины в 2022 году".

Напомним, что Месси присоединился к "ПСЖ" в 2021 году из "Барселоны". Футболист через два года покинул французский клуб и перешел в "Интер Майами".

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Лионель Месси Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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