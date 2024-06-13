"К сожалению, все пошло не так, как я надеялся". Месси рассказал о времени, проведенном в ПСЖ

Легендарный Лионель Месси раскритиковал свое время, которое игрок провел в "Пари Сен-Жермен".

"Я ничего не имею против них, но, к сожалению, все пошло не так, как я надеялся. Лично я боролся с изменениями, нам было очень тяжело. Это очень повлияло на меня лично.

Читайте также Месси: Я не вижу себя тренером в будущем

Когда я был в Париже, лучшее, что со мной произошло, - это то, что я стал чемпионом мира со сборной Аргентины в 2022 году".