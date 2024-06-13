Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"К сожалению, все пошло не так, как я надеялся". Месси рассказал о времени, проведенном в ПСЖ
Игрок ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный Лионель Месси раскритиковал свое время, которое игрок провел в "Пари Сен-Жермен".
"Я ничего не имею против них, но, к сожалению, все пошло не так, как я надеялся. Лично я боролся с изменениями, нам было очень тяжело. Это очень повлияло на меня лично.Читайте такжеМесси: Я не вижу себя тренером в будущем
Когда я был в Париже, лучшее, что со мной произошло, - это то, что я стал чемпионом мира со сборной Аргентины в 2022 году".
Напомним, что Месси присоединился к "ПСЖ" в 2021 году из "Барселоны". Футболист через два года покинул французский клуб и перешел в "Интер Майами".
Популярное сейчас
- В Хусте сообщили, где сейчас находится мобилизованный футболист команды
- Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб
- УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
- Шесть игроков не примут участие на Олимпиаде от сборной Франции
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО