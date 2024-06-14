Можно ли официально считать провалившимся проект ПСЖ Аль-Хелаифи после ухода Мбаппе ?

Вечером 3-го июня "Реал Мадрид" официально объявил о подписании свободного агента Килиана Мбаппе. Француз стал самым дорогим футболистом, за которого какой-либо клуб не заплатил ни цента. Эта новость по сути стала формальностью, поскольку очень горячие слухи о переходе нападающего в стан "сливочных" просачивались ещё начиная с зимы. Если прошлогодний уход из "ПСЖ" Лео Месси, его друга Неймара и их в прошлом заклятого оппонента Серхио Рамоса был просто потерей классных игроков, то с уходом Мбаппе французский клуб потерял фундаментального игрока для своего проекта. Но сначала давайте немного окунёмся в историю и отследим путь парижан к тому клубу, коим они являются сейчас.

История основания клуба "ПСЖ" и первые успехи

"Пари Сен-Жермен" был основан 12 августа 1970 года в результате слияния двух клубов: "Стад Сен-Жермен" и "Пари ФК". Эта идея возникла от желания создать сильный клуб в Париже, который мог бы конкурировать на национальном и международном уровнях. Начало выступлений «ПСЖ» было неоднозначным: то команда выходила в элитный дивизион и выступала достойно, то из-за ряда трудностей опускалась в низшую лигу. Всё же через некоторое время парижанам удалось добиться первых значимых успехов: ими стали победы в Кубке страны в 1982 и 1983 годах. А триумф в чемпионате Франции "красно-синие" праздновали в 1986 году, когда удалось опередить "Нант" на 3 очка и "Бордо" на 7. Тогда у руля команды стоял Жерар Улье, который навсегда останется в памяти у ярых поклонников "ПСЖ".





"Up and down" неизбежны

Дела у клуба стали по-настоящему налаживаться в 1991-м году. "ПСЖ" был куплен очень популярным во Франции "Каналом Плюс", целью которого была собственная реклама. Большие деньги сделали из парижан серьёзную силу как во внутреннем чемпионате, так и во всей Европе. Телеканал провёл ребрендинг, изменив эмблему клуба: вместо привычной коляски под Эйфелевой башней появились модные "кричащие" буквы – аббревиатура "PSG".

Несомненно, эти изменения принесли свои плоды, и в сезоне 1993/94 команда во второй раз в своей истории праздновала чемпионство Франции, опередив грозную силу тех времён – "Олимпик Марсель". В нескольких последующих сезонах им удалось войти в тройку лучших команд страны, что тоже можно назвать достижением. Успеха во внутреннем Кубке «ПСЖ» добился в сезонах 1992/93, 1994/95 и 1997/98. Также красно-синие дважды играли в финалах Кубка Обладателей Кубков, доходили до полуфинала Лиги Чемпионов, а также дважды останавливались в шаге от финала Кубка УЕФА.

Однако за белой полосой всегда следует чёрная. Крах клуба начался после того, как из команды ушли большие средства. Начиная с сезона 1997/98 и до 2010/11, парижане лишь дважды (1999/00 и 2003/04) оказывались в тройке лучших команд чемпионата, завоевав серебро. "ПСЖ" стал не только непопулярен в Европе, о нём стали забывать даже во Франции, переключившись на "Нант", "Осер", а позднее на "Лион". Очень часто французы, обсуждая футбол за чашкой кофе с круассаном, говорили, что "ПСЖ" всегда будет на отшибе футбольной жизни страны, и расшевелить его может только очередная покупка вроде той, что случилась в начале 90-х годов. И такая покупка, к счастью, состоялась вновь.





2011 год разделил историю "ПСЖ" на "до и после"

В начале 2011 года начали циркулировать слухи о возможной продаже клуба, и в июне было официально объявлено, что катарская инвестиционная группа Qatar Sports Investments (QSI) во главе с Нассером Аль-Хелаифи приобрела 70% акций "ПСЖ", а оставшиеся 30% были приобретены в марте 2012. Катарский шейх стал президентом клуба и сразу же начал вкладывать в него огромные средства. Наконец, "ПСЖ" получил то, чего ему не хватало, дабы выйти на новый уровень и повысить популярность клуба – большие деньги.





- Я не понимаю, почему мы должны отказываться от возможности делать инвестиции, если она у нас есть. Года два назад на рынке постоянно мелькали большие суммы, и это было нормально. Чтобы стать великим клубом, необходимо тратить деньги. Мы продолжим это делать, ведь хотим добиться поставленных целей. Всем остальным – удачи, – так в интервью La Gazzetta dello Sport в 2012 году президент парижан ответил на вопрос о сумасшедших тратах на рынке.

И действительно, "ПСЖ" просто ворвался на трансферный рынок, совершая внушительные по масштабам и именам покупки. Если Хавьера Пасторе и Тьяго Мотту в сезоне 2011/12 можно назвать "разогревом", то Златан Ибрагимович и Тьяго Силва (2012/13), Эдинсон Кавани и Маркиньос (2013/14), Давид Луис (2014/15) и Анхель ди Мария (2015/16) приезжали в Париж в статусе сияющих звёзд и на пике своей формы. Все они, словно кирпичики, закладывались в прочный и роскошный дом под названием "Проект Аль-Хелаифи". А цель у него очень проста и понятна, отвечающая вложенным средствам - стать абсолютно лучшей командой мира. И "ПСЖ", как топовый болид, на всех парах мчался к новым достижениям. Не удивительно, что они пришли мгновенно.

В первом сезоне с новым руководством парижане впервые за 9 лет стали серебряными призёрами чемпионата Франции, уступив 3 балла сенсационному "Монпелье". Ну а дальше пришёл черёд полной и безоговорочной доминации "ПСЖ". Начиная со следующего сезона, они брали титул 10 раз и дважды занимали вторые места, которые называли провалом. "ПСЖ" также смог добиться успеха и в других соревнованиях внутри страны. Так, за время президентства Нассера Аль-Хелаифи клуб смог 7 раз выиграть Кубок Франции, 6 – Кубок французской лиги и 10 раз капитан команды поднимал над головой Суперкубок страны.

Фокус на Лигу Чемпионов

В то время, когда дела в чемпионате стали идти так, как того хотел президент, единственное, чего не хватало "ПСЖ" для общемировой славы – это победы в Лиге Чемпионов. Всем своим видом Аль-Хелаифи показывал, что триумф в этом турнире является главной задачей клуба, под которую строился определённый проект и покупались лучшие игроки мира. Стоимость по-прежнему не имела никакого значения. Он построил одну из лучших тренировочных баз в мире и серьёзно вложился в развитие академии клуба. Также привлекал к работе лучших тренеров, таких как Карло Анчелотти, Унаи Эмери, Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Однако нужного результата достичь всё никак не получалось. Начиная с сезона 2012/13 и до 2015/16 путь "ПСЖ" на турнире обрывался на стадии четвертьфинала. А с сезона 2016/17 по 2018/19 парижанам не дали возможности пройти дальше уже в 1/8 "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед" соответственно. Если кто-то скажет, что из турнира их всегда выбивали довольно крепкие команды, то будут правы, так как "красно-синим" катастрофически не везло со жребием в плей-офф.





Владельцу "ПСЖ" такие "успехи" на международной арене пришлись явно не по душе, и он с ещё большим напором выходит на трансферный рынок. Как итог – Неймар за 222 млн евро в 2017 году, а также взятый формально в аренду молодой и очень амбициозный Килиан Мбаппе. Именно благодаря ему "Монако" смог прервать победную серию парижан в чемпионате страны из 4 побед кряду. Годом позже француз становится полноценным игроком "Парижа", за которого "Монако" получил 180 млн евро. Если прошлые траты владельцев клуба можно называть сумасшедшими, то чтобы описать эти 2 покупки, нужно хорошенько изучить словарь. В "ПСЖ" верили, что новые игроки должны стать лидерами этого проекта и повести за собой всю команду к главной цели – ЛЧ.





2020 год был ужасным для человечества, но почти идеальным для "ПСЖ"

Новички сразу стали оправдывать вложенные в них средства и показывать красивый и весьма результативный футбол. 2020 год стал пиком славы "ПСЖ", ведь они остановились всего в 1(!) победе от настолько желаемого для всех игроков, болельщиков клуба и, конечно же, президента квадрупла. 30 апреля клуб объявили чемпионом страны с большим отрывом от "Марселя". Также в упорной борьбе им удалось взять Кубок страны и Кубок лиги. К полному набору не хватало только заветной Лиги Чемпионов.





В этом розыгрыше турнира команда шла очень уверенно. Попав в одну группу с "Реалом", "ПСЖ" без проблем вышли из неё с 1 места. Долгожданный фарт со жребием в плей-офф, высочайшее мастерство исполнителей и огромное желание победить позволили команде впервые выйти не только в полуфинал, но и в финал соревнования. Сражаться в нём довелось с мощной мюнхенской «Баварией», за которую феерил поляк Роберт Левандовски. Однако судьбу матча и всей ЛЧ решил не он, а Кингсли Коман, тем самым принеся немцам триумф и повергнув в глубочайший шок всех парижан. Сложно описать эмоции Нассера Аль-Хелаифи после такого результата, ведь это мог быть тот самый сезон, о котором он начал мечтать в 2011 году, придя к руководству клубом. Если бы он мог, то, наверное, отдал бы эти 3 трофея за одну, ту самую не покорившуюся ЛЧ.

После пика идёт спад, которому пока не видно конца

После такого-то сезона и пережитых эмоций ни у кого в клубе не осталось ни сил, ни мотивации работать дальше. На смену Томасу Тухелю пришёл Маурисио Почеттино, но ситуацию он кардинально изменить не сумел. В следующем году клуб выиграл только Кубок Франции, что можно считать провалом. Летом 2021 года в команду в качестве свободного агента пришёл Лео Месси.



Казалось бы, что трио Месси – Неймар - Мбаппе порвёт всю Европу, не оставляя соперникам ни единого шанса. Но так было только во внутреннем чемпионате. Как только дело доходило до ЛЧ, то находился соперник, который умело переигрывал парижан. Кадровые перестановки в составе, курс на омоложение и очередная смена тренера не дали видимых результатов. Команда вернула себе трон в чемпионате, с переменным успехом выступала в Кубках страны и всё так же уступала в самом главном турнире.







Видимо, даже у президента "ПСЖ" начали заканчиваться.. нет, не деньги, а идеи, что можно ещё добавить в этот проект, как его оживить. Тем временем с клубом стало происходить то, что уже случалось ранее в конце 90-х – из него стали уходить топы. Неймар и Вератти уехали в Саудовскую Аравию за беззаботной старостью, а Лео спустя всего 2 сезона в составе - в Америку, чтобы напоследок поиграть со своими друзьями. Однако в 2022 году президенту "ПСЖ" удалось убедить остаться в клубе Килиана Мбаппе, несмотря на предметный интерес к нему со стороны любимого клуба детства мадридского "Реала".

- Дело обстояло в большем, чем просто остаться в "ПСЖ". Речь шла о чемпионате мира 2022 года в Катаре и во многих аспектах, которые были связаны с этими вещами. Это решение было тяжелым, однако я о нём не жалею. По ходу карьеры приходится принимать тяжелые решения, я сделал это. Однако я стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ". Я хочу помнить только хорошее", - приводит слова Мбаппе CNN в мае 2024 года.

Как мы видим, данное решение далось форварду непросто, но он понимал, что клуб делает на него огромные ставки, и решил ещё какое-то время помочь парижанам. Стоить отметить, что в роли главной звезды Килиан чувствовал себя отлично. Он никогда не боялся брать на себя ответственность как на поле, так и за ним. Начиная с сезона 2018/19, он неизменно становился лучшим бомбардиром Лиги 1, однажды был признан лучшим страйкером ЛЧ, неоднократно отмечался лучшим игроком месяца в чемпионате. В конце концов, он стал лучшим бомбардиром "ПСЖ" с 256-ю мячами в 308-и играх.

В 2023 году, после того, как команду покинули сильные исполнители, Мбаппе продолжил на своих молодых плечах тянуть тяжёлую ношу в виде хороших результатов всего клуба. И она оказалась непосильной. Килиан понял, что вот сейчас точно пора уходить. Он сообщил об этом президенту, но тот был в бешенстве от решения нападающего и никоим образом не поддержал его. С одной стороны Нассера Аль-Хелаифи понять можно, ведь в какой-то момент весь проект стал рушиться, как карточный домик. Но устраивать спортивную тюрьму для главной звезды последних лет было по меньшей мере неуважительно.

- Мне четко дали понять, что не дадут играть за "ПСЖ". Сказали, что я не буду играть, если не продлю контракт. Говорили это прямо в лицо, со мной говорили жестко. Меня спасли Луиш Кампуш и Луис Энрике, без них я бы больше не вышел на поле, - сказал Килиан в одном из недавних интервью после перехода в мадридский "Реал".

Перспективы на будущее

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что многолетний план по восхождению парижан на самую вершину Европы и мира провалился. Все вложенные в команду средства и усилия не дали требуемого результата. Сейчас мы находимся в моменте становления нового "ПСЖ". В клубе по-прежнему остались сильные игроки, которые продолжат отдавать все силы на поле.

Среди них можно отметить капитана команды бразильца Маркиньоса. Он как бетонировал защиту "ПСЖ", так и будет продолжать в последующих сезонах, давая соперникам минимальные шансы на удары по воротам. А если таковые будут случаться, то вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма, у которого по ходу каждого сезона проявляются всё те же проблемы в игре ногами, а также он не всегда правильно выбирает позицию в воротах, будет стараться отражать каждый удар благодаря своей классной реакции. Марокканец Ашраф Хакими в отдельных матчах может взять на себя игру и максимально пытаться влиять на результат, разрывая свой правый фланг. В центре поля роль плеймейкера на себя давно примерил португалец Витинья, который, уверен, и дальше будет совершенствоваться, дабы ещё больше увеличить своё влияние на сюжет каждого матча. Клуб активно старается омолаживать состав, особенно линию атаки, которая сильно пострадала после ухода легендарного француза. Такие таланты, как Варрен Заир-Эмри, Брадли Барколя и Рандаль Коло Муани будут и дальше прогрессировать, стараясь выйти на уровень, соответствующий клубу с большими амбициями.

По-прежнему имея огромные средства, Нассер Аль-Хелаифи постарается совершить несколько громких трансферов. Скорее всего, это будет тот, кто здорово себя проявит на предстоящем ЕВРО-2024. Хотя к таким игрокам, как Виктор Осимхен, Виктор Дьёкереш и Маркус Тюрам, предметный интерес есть уже сейчас.







Имея у руля команды такого опытного тренера, как Луис Энрике, можно ожидать нестандартных решений как в тактике, так и в применении тех или иных футболистов на разных позициях в отдельно взятом матче. Если президент не будет уподобляться "Челси" и менять тренеров "каждый сезон", а даст Луису поработать года три - тогда окрепшая, сыгравшаяся команда, подпитываемая новой качественной кровью, несомненно, совершит ещё один внушающий поход за главным титулом в их истории. Получится ли на этот раз дойти до конца? Время покажет.