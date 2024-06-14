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Пари Сен-Жермен подписал контракт с российским голкипером

Франция

Французский клуб заплатил 20 миллионов евро

Пари Сен-Жермен подписал контракт с российским голкипером

psg

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании 5-летнего контракта с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Футболист перешел из "Краснодара" за 20 миллионов евро.

"Я рад присоединиться к ''Пари Сен-Жермен'', одному из самых известных клубов в мире. Не могу дождаться встречи с моими новыми товарищами. Вперед, Париж!", - сказал Сафонов.

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Источник:
ПСЖ
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.06.2024 в 19:20
Ще б @утіна підписали....Ригаю..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.06.2024 в 19:20
Ще б @утіна підписали....Ригаю..
Ответить
0
0

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