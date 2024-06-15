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Марсель готов заплатить Брайтону 6 млн евро за Де Дзерби. Итальянцу предлагают трехлетний контракт

Франция

Переговоры развиваются

Марсель готов заплатить Брайтону 6 млн евро за Де Дзерби. Итальянцу предлагают трехлетний контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" продолжает работать над подписанием Роберто Де Дзерби. Технические и юридические шаги для провансальцев продвигаются очень хорошо, сообщает Фабрицио Романо.

Французский клуб готов заплатить "Брайтону" шесть миллионов евро за итальянца. Считается, что вскоре чайки дадут зеленый свет этой сумме, несмотря на то, что они хотели получить больше.

"Марсель" предложит Де Дзерби контракт сроком на три года.

Напомним, что итальянец был уволен с должности главного тренера "Брайтона". Однако он до сих пор находится на контракте с клубом.

В прошлом сезоне "Марсель" возглавляли три разных тренера. С последним – 70-летним французом Гассе – контракт истекает 30 июня.

Добавим, что “провансальцы” завершили сезон Лиги 1 на восьмом месте, из-за чего не сыграют в еврокубках.

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Марсель Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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