"Мне кажется, он не такой уж и плохой". Тьерри Анри высказался о форварде Кристал Пэлас

Тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри выразил свою поддержку Жан-Филиппу Матети, 26-летнему нападающему "Кристал Пэлас", который, вероятно, будет одним из самых возрастных игроков сборной на Олимпийских играх этим летом.

"Он старомодный нападающий, с ним можно играть более прямолинейно. Против него скучно выступать, он не теряет мяч. Футболист использует свою физическую мощь, хорошо играет головой и забивает.

Он также был признан футболистом года в "Кристал Пэлас". Мне кажется, он не так уж и плох".