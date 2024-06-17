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"Мне кажется, он не такой уж и плохой". Тьерри Анри высказался о форварде Кристал Пэлас
Тьерри Анри выступил на пресс-конференции
NBC Sports
Тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри выразил свою поддержку Жан-Филиппу Матети, 26-летнему нападающему "Кристал Пэлас", который, вероятно, будет одним из самых возрастных игроков сборной на Олимпийских играх этим летом.
"Он старомодный нападающий, с ним можно играть более прямолинейно. Против него скучно выступать, он не теряет мяч. Футболист использует свою физическую мощь, хорошо играет головой и забивает.
Он также был признан футболистом года в "Кристал Пэлас". Мне кажется, он не так уж и плох".
Матета в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.
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