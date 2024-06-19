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LFP отклонила предложение стримингового сервиса по правам на трансляцию Лиги 1
Сезон Лиги 1 под угрозой
Фото: Getty Images
За два месяца до старта нового сезона Лиги 1, LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) до сих пор не смогла продать права на трансляцию матчей.
DAZN, стриминговый сервис, который транслировал матчи Лиги 1 в прошлом, предложил 500 миллионов евро, а затем снизил эту сумму до 400 млн. Однако LFP отклонила оба предложения, а через некоторое время Профессиональная футбольная лига передумала и настаивала на 500 миллионах евро.
Существует возможность, что DAZN может сделать LFP новое предложение, но для этого им потребуется договориться о дистрибуции с Canal Plus.
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