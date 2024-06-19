LFP отклонила предложение стримингового сервиса по правам на трансляцию Лиги 1

За два месяца до старта нового сезона Лиги 1, LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) до сих пор не смогла продать права на трансляцию матчей.

DAZN, стриминговый сервис, который транслировал матчи Лиги 1 в прошлом, предложил 500 миллионов евро, а затем снизил эту сумму до 400 млн. Однако LFP отклонила оба предложения, а через некоторое время Профессиональная футбольная лига передумала и настаивала на 500 миллионах евро.

Существует возможность, что DAZN может сделать LFP новое предложение, но для этого им потребуется договориться о дистрибуции с Canal Plus.