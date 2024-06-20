  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Рэтклифф опроверг слухи о продаже ФК Ницца
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рэтклифф опроверг слухи о продаже ФК Ницца

Франция

Мне нравится такая концепция (с)

Рэтклифф опроверг слухи о продаже ФК Ницца

Voetbal International

Новина українською

Джим Рэтклифф, владелец акций "Манчестер Юнайтед", заявил, что INEOS не намерена продавать французский футбольный клуб ФК "Ницца".

"Мы не собираемся продавать "Ниццу". Мне нравится такая концепция. Владение несколькими клубами может быть выгодно для всех вовлеченных сторон, включая и меньшие команды", - сказал Рэтклифф.

Это утверждение опровергает все сообщения в СМИ, где говорилось о том, что INEOS ищет покупателя для ФК "Ницца" из-за финансовых трудностей на французском рынке.

Читайте такжеСвежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024
По теме
yellow-arrow
LFP отклонила предложение стримингового сервиса по правам на трансляцию Лиги 1
yellow-arrow
Ливерпуль неудачно начал переговоры по трансферу талантливого защитника Лилля
yellow-arrow
"Мне кажется, он не такой уж и плохой". Тьерри Анри высказался о форварде Кристал Пэлас
Ницца Джим Рэтклифф
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости