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Рэтклифф опроверг слухи о продаже ФК Ницца
Мне нравится такая концепция (с)
Voetbal International
Джим Рэтклифф, владелец акций "Манчестер Юнайтед", заявил, что INEOS не намерена продавать французский футбольный клуб ФК "Ницца".
"Мы не собираемся продавать "Ниццу". Мне нравится такая концепция. Владение несколькими клубами может быть выгодно для всех вовлеченных сторон, включая и меньшие команды", - сказал Рэтклифф.
Это утверждение опровергает все сообщения в СМИ, где говорилось о том, что INEOS ищет покупателя для ФК "Ницца" из-за финансовых трудностей на французском рынке.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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