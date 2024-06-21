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LFP планирует создать собственный канал для трансляции нового сезона Лиги 1

Франция

Профессиональная футбольная лига Франции уже приобрела необходимые материалы

LFP планирует создать собственный канал для трансляции нового сезона Лиги 1

Фото: Getty Images

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В ответ на длительные споры о правах на трансляцию внутренних матчей, LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) обнародовала амбициозный план по созданию собственного телеканала.

Новый проект не зависит от традиционных вещателей, будет доступен через семь потенциальных дистрибьюторов: Free, Bouygues, SFR, Orange, Amazon Prime Video, Molotov TV и Google TV.

Вместо фиксированной платы, LFP будет получать процент от подписок, привлеченных каждым дистрибьютором.

Профессиональная футбольная лига Франции уже приобрела необходимые материалы, чтобы начать трансляцию в августе, перед стартом нового сезона.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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