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ПСЖ задолжал зарплату Мбаппе размере 100 миллионов евро - L'Equipe
Так наказали француза за его переход в мадридский Реал?
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" имеет задолженность перед Килианом Мбаппе по зарплате в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, с апреля 2024 года столичный клуб перестал выплачивать Мбаппе зарплату. Представители Килиана Мбаппе ведут переговоры с "ПСЖ" с целью урегулировать ситуацию с тем, что французский клуб задолжал зарплату Мбаппе. Отмечается, что кроме заработной платы клуб перестал выплачивать и разные бонусы нападающему.
Напомним, Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из "ПСЖ" 10 мая в своих социальных сетях.
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