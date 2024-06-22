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ПСЖ задолжал зарплату Мбаппе размере 100 миллионов евро - L'Equipe

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ПСЖ задолжал зарплату Мбаппе размере 100 миллионов евро - L'Equipe

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" имеет задолженность перед Килианом Мбаппе по зарплате в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, с апреля 2024 года столичный клуб перестал выплачивать Мбаппе зарплату. Представители Килиана Мбаппе ведут переговоры с "ПСЖ" с целью урегулировать ситуацию с тем, что французский клуб задолжал зарплату Мбаппе. Отмечается, что кроме заработной платы клуб перестал выплачивать и разные бонусы нападающему.

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Напомним, Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из "ПСЖ" 10 мая в своих социальных сетях.

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Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
L'Еquipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
22.06.2024 в 16:29
А що ви думали , це не Рінат.
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
22.06.2024 в 16:29
А що ви думали , це не Рінат.
Ответить
0
0

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