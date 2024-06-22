"ПСЖ" имеет задолженность перед Килианом Мбаппе по зарплате в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, с апреля 2024 года столичный клуб перестал выплачивать Мбаппе зарплату. Представители Килиана Мбаппе ведут переговоры с "ПСЖ" с целью урегулировать ситуацию с тем, что французский клуб задолжал зарплату Мбаппе. Отмечается, что кроме заработной платы клуб перестал выплачивать и разные бонусы нападающему.

Напомним, Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из "ПСЖ" 10 мая в своих социальных сетях.