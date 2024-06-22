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ПСЖ может подписать защитника Фейенорда
Футболист роттердамской команды попал в сферу интересов парижан
Фото - Феєнорд
Лутшарель Геертрейд заинтересовал чемпиона Франции. Источник отмечает, что потенциальный трансфер – это инициатива советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.
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По информации СМИ, игроку уже было предложено соглашение. Впрочем, "принцы" все еще будут пытаться подписать Лени Йоро ("Лилль").
23-летний защитник "Фейенорда" дебютировал в коллективе в сезоне 2018/19. В его активе 198 матчей, 35 результативных действий и 10 желтых карточек во всех турнирах.
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