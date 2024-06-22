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ПСЖ может подписать защитника Фейенорда

Франция
Обновлено

Футболист роттердамской команды попал в сферу интересов парижан

ПСЖ может подписать защитника Фейенорда

Фото - Феєнорд

Новина українською

Лутшарель Геертрейд заинтересовал чемпиона Франции. Источник отмечает, что потенциальный трансфер – это инициатива советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

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По информации СМИ, игроку уже было предложено соглашение. Впрочем, "принцы" все еще будут пытаться подписать Лени Йоро ("Лилль").

23-летний защитник "Фейенорда" дебютировал в коллективе в сезоне 2018/19. В его активе 198 матчей, 35 результативных действий и 10 желтых карточек во всех турнирах.

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Источник:
L’Equipe
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
22.06.2024 в 21:02
Десь пропали смердючі ждуни-оракули (слава Богу)... Оця вся підзалупна шваль, яка обсирала наших... Навіть 10% катсапів не робили цього... Затаїлись куєсоси... Чекають... Чи пройде Україна... Накоплюють гівна, хоча воно й так з них сочиться...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
22.06.2024 в 21:02
Десь пропали смердючі ждуни-оракули (слава Богу)... Оця вся підзалупна шваль, яка обсирала наших... Навіть 10% катсапів не робили цього... Затаїлись куєсоси... Чекають... Чи пройде Україна... Накоплюють гівна, хоча воно й так з них сочиться...
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