ПСЖ может подписать защитника Фейенорда

Лутшарель Геертрейд заинтересовал чемпиона Франции. Источник отмечает, что потенциальный трансфер – это инициатива советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

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По информации СМИ, игроку уже было предложено соглашение. Впрочем, "принцы" все еще будут пытаться подписать Лени Йоро ("Лилль").

23-летний защитник "Фейенорда" дебютировал в коллективе в сезоне 2018/19. В его активе 198 матчей, 35 результативных действий и 10 желтых карточек во всех турнирах.