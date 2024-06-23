Хави Симонс сообщил ПСЖ, что он хочет покинуть клуб летом

Нидерландский нападающий "Пари Сен Жермен" Хави Симонс не планирует следующий год провести во французском клубе.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист сообщил парижан, что он хочет покинуть команду летом.

Однако это будет аренда в какой-нибудь из клубов до июня 2025 года. Подписать полузащитника хотят "Бавария" и РБ "Лейпциг".

Прошлый сезон Симонс провел в составе "быков". На его счету 10 голов и 15 ассистов в 43 матчах.

Текущий контракт Хави с ПСЖ рассчитан на лето 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.