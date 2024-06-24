Лион хочет подписать канадского защитника из Колорадо

"Лион" ведет переговоры о подписании 24-летнего канадского защитника "Колорадо" Мойзе Бомбито.

По информации Фабрицио Романо, французы уже отправили первое предложение в его нынешний клуб. "Лион" также уже согласовал условия потенциального контракта с самим игроком.

Мойзе в прошлом сезоне за свой клуб сыграл 17 матчей в которых забил 2 гола.