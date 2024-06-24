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Лион хочет подписать канадского защитника из Колорадо
Французы уже отправили первое предложение в клуб игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" ведет переговоры о подписании 24-летнего канадского защитника "Колорадо" Мойзе Бомбито.
По информации Фабрицио Романо, французы уже отправили первое предложение в его нынешний клуб. "Лион" также уже согласовал условия потенциального контракта с самим игроком.
Мойзе в прошлом сезоне за свой клуб сыграл 17 матчей в которых забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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