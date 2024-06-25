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Официально: Роберто Де Дзерби - главный тренер французского Марселя

Франция

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Роберто Де Дзерби - главный тренер французского Марселя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марсельский "Олимпик" объявил о достижении принципиальной договоренности с Роберто Де Дзерби. Сейчас клуб работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы официально оформить приход итальянского специалиста и его команды в тренерскую скамью "Марселя", а также подготовиться к его прибытию в Марсель в ближайшие дни.

Последним местом работы Роберто Де Дзерби был "Брайтон". В английском клубе тренер провел неполные два года, где в прошлом сезоне "чайки" заняли 11-е место в АПЛ, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что "Марсель" в прошлой кампании занял 8-ю строчку во французском чемпионате.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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1 голосов
Источник:
Марсель
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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gulfstream
25.06.2024 в 00:36
Тренери надовго не затримуються в Марселі. Але там недалеко, щоб повернутися швидко до Італії.
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Комментарии 4
gulfstream
25.06.2024 в 00:36
Тренери надовго не затримуються в Марселі. Але там недалеко, щоб повернутися швидко до Італії.
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0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.06.2024 в 00:29
Дарма пішов з Англіїї..ще й в ніяку команду зараз....
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gulfstream
25.06.2024 в 00:41
Та не пішов… Скоріше поперли. Згадайте як добре Брайтон грав при Гремі Поттері, перед тим, як прийшов Де Дзербі.
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Romerik (YNWA)
25.06.2024 в 01:10
Згадай яким складом грав грем, а яким де дзербі. І поперли його, а точніше взаємно розійшлися по причині, що де дзербі вимагав підсилення щоб втримати чи підняти команду на ще один рівень, а власник має іншу філософію закупляти зелених ноунеймів та продавати за дорого. Саме тому цей брайтон за сезонів 3-5 буде в зоні вильоту або уже в чемпіоншипі
 
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