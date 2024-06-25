Официально: Роберто Де Дзерби - главный тренер французского Марселя

Марсельский "Олимпик" объявил о достижении принципиальной договоренности с Роберто Де Дзерби. Сейчас клуб работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы официально оформить приход итальянского специалиста и его команды в тренерскую скамью "Марселя", а также подготовиться к его прибытию в Марсель в ближайшие дни.

Последним местом работы Роберто Де Дзерби был "Брайтон". В английском клубе тренер провел неполные два года, где в прошлом сезоне "чайки" заняли 11-е место в АПЛ, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что "Марсель" в прошлой кампании занял 8-ю строчку во французском чемпионате.