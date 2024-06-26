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Официально: LFP продала права на трансляцию Лиги 2

Франция

Но будущее Лиги 1 остается неопределенным

Официально: LFP продала права на трансляцию Лиги 2

leparisien.fr

Новина українською

До старта сезона Лиги 1 2024/25 осталось менее двух месяцев, а трансляторы для высшего французского дивизиона до сих пор не определены.

Однако есть и позитивные новости: LFP объявила о том, что франко-катарский вещатель beIN Sports приобрел права на трансляцию Лиги 2 на следующие пять сезонов. По условиям соглашения, beIN Sports будет платить ежегодный взнос в размере 40 миллионов евро.

Отметим, что изначально LFP планировала продавать права на трансляцию Лиги 2 только после того, как будет найден вещатель для Лиги 1. Однако, учитывая задержку с поиском транслятора для высшего дивизиона, LFP решила не затягивать с продажей прав на второй дивизион.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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