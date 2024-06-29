ПСЖ заинтересован в трансфере хавбека сбрной Бельгии Онана

"ПСЖ" интересен Онана из "Эвертона". Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, "ПСЖ" намерен подписать полузащитника "Эвертона" Амаду Онана, если у них сорвётся трансфер с Жоау Навешем. Отмечается, что "Бенфика" хочет за Жоау 100 миллионов евро, а вот Онана "ПСЖ" может обойтись от 55 до 60 миллионов евро.

Напомним, за сезон 2023/24 Онана сыграл в 30 матчах чемпионата Англии, в которых отличился 2 голами. А Навеш принял участие в 33 играх в чемпионате Португалии, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.