Де Дзерби: Очень хотел возглавить Марсель

Новоиспеченный главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на должность.

“Я рад, что присоединился к “Марселю”, я очень хотел возглавить этот клуб. Решающими факторами, которые повлияли на мое решение принять этот увлекательный вызов, стали история и престиж клуба, страсть и рвение болельщиков, а также серьезность и энтузиазм, которые продемонстрировали руководители клуба Франк, Пабло и Мэгди.

Не могу дождаться момента, когда как тренер окажусь на скамейке стадиона Велодром, и помогу “Марселю” вернуть позиции, которых он заслуживает”, – сказал Де Дзерби.