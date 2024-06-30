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Де Дзерби: Очень хотел возглавить Марсель
Хочет вернуть клуб на высшие позиции
Getty Images / Global Images Ukraine
Новоиспеченный главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на должность.
“Я рад, что присоединился к “Марселю”, я очень хотел возглавить этот клуб. Решающими факторами, которые повлияли на мое решение принять этот увлекательный вызов, стали история и престиж клуба, страсть и рвение болельщиков, а также серьезность и энтузиазм, которые продемонстрировали руководители клуба Франк, Пабло и Мэгди.
Не могу дождаться момента, когда как тренер окажусь на скамейке стадиона Велодром, и помогу “Марселю” вернуть позиции, которых он заслуживает”, – сказал Де Дзерби.
Итальянец подписал контракт с клубом на три года.
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